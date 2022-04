Bloemen voor doodgeschoten Ossenaar: ‘Broertje ik zal je nooit vergeten’

Ook rechter overtuigd dat eigenaar manege wist waar hij mee bezig was: jaar cel voor drugspro­duc­tie

DEN BOSCH/VORSTENBOSCH - Een emotionele uitspraak tijdens de rechtszaak dat een celstraf ‘het einde voor hem zou betekenen’ heeft niet geleid tot een andere straf voor een 66-jarige man uit Heesch, achter wiens manege in Vorstenbosch op 29 mei 2020 een drugslab werd gevonden. Hij moet een jaar de cel in, waar tweeënhalf jaar door het OM was geëist.

15 april