Blogs ongeneeslijk zieke Anne-Marie (56) gebundeld in boekje: ‘Mooi, zo blijft mijn naam bestaan’

De 56-jarige geboren en getogen Heesche vertelt in dat stukje hoe je op WhatsApp met je dierbaren en omgeving kunt communiceren over wat je overkomt. Wat vertel je wel, wat niet? Ze bericht over de goede uitslag. Maar zet daarna ook in de app: ,,Voor diegenen die verder willen en kunnen kijken dan dit nieuws: het is voor mij steeds zwaarder (mentaal) om het vol te houden.’’