Blokkade bij ‘t Tunneke remt hardrijders door Heesch af

Het lijkt een half roadblock, vooral door het betonblok onder de roodwitte planken. Voor auto’s en motoren is er in elk geval geen doorkomen aan op deze helft van ‘t Dorp, de aloude hoofdweg dwars door Heesch. Zij moeten even afremmen en uitwijken naar de andere weghelft. En dat afremmen is ook precies de bedoeling, blijkt uit een uitleg van de gemeente Bernheze. De blokkade hoort bij een verkeersproef die maandagmiddag gestart is en nog tot vandaag duurt.

Aanleiding voor de proef is de hoge rijsnelheid. Er wordt op dit stuk echt veel en veel te hard gereden, weet de gemeente sinds metingen in februari en maart. Toegestaan is 30 kilometer per uur, maar 85 procent van de auto’s hier (totaal 9.000 per dag) reed 54 kilometer per uur of nog sneller.

Het beeld doorbreken

Verkeersambtenaren willen iets doen om het beeld te doorbreken van de brede en rechte weg, die als het ware uitnodigt tot gas geven. Een oplossing kan zijn wegversmallingen die het verkeer naar één weghelft dwingen. Deze variant kent Heesch al van de Bosschebaan, in het verlengde van ‘t Dorp aan de westrand van het dorp.

Volledig scherm Zicht op de blokkade vanaf het terras van café 't Tunneke. © Maarten van den Hurk / BD De blokkade bij ‘t Tunneke simuleert zo’n situatie. De gemeente bekijkt hoe het werkt en of er geen rare files ontstaan tussen de wegversmalling en de rotonde even verderop: ‘Het kan zijn dat we de juiste maatregel te pakken hebben. Meer snelheidsremmers op dit deel van het Dorp zijn dan mogelijk aan de orde.’

Aanwonenden wisten er wel van

De proef is niet aangekondigd bij het publiek. De politie en direct aanwonenden wisten er wel vooraf van. Eigenaar Bjorn Smits van ‘t Tunneke vindt het goed dat Bernheze probeert de snelheid aan te pakken. Want: ,,Het is niet normaal zo hard als ze hier rijden.’’

Een versmalling recht voor zijn café schept wellicht ook ruimte voor een groter terras: ,,Ze weten bij de gemeente dat ik dat wil. Ik heb er al een schetsontwerp voor laten zien.’’