Bluesfestival moet Groene Engel weer laten bruisen

Engel Blues Festival’ is de naam van dit nieuwe festival dat op oude tradities leunt. Al sinds The Good, The Bad & The Blues in de jaren tachtig van de vorige eeuw kent Oss bluesfestivals. Meestal met enkele Nederlandse acts en bovenaan op het affiche een band uit the USA, gidsland in het genre. Voor vrijdag is dat Robert Jon & The Wreck, een band die in 2018 een spetterende indruk maakte op het in Nederland toonaangevende festival Moulin Blues te Ospel.

Deze band uit Amerika gaf de Groene Engel de voorbije tijd wel extra zorgen. Dit in verband met alle coronabeperkingen. ,,Tot half september was het sowieso spannend of het festival door kon gaan. Maar ook of onze al langer geplande hoofdact de oversteek naar Europa wel zou durven te maken’’, vertelt Hugo Berends, de nieuwe concertprogrammeur in Oss.

Zeer lovende recensie

Robert Jon & The Wreck is intussen al in Europa en treedt deze en volgende week nog op in Duitsland, België en Nederland. De concerten horen bij een promotietour voor ‘Shine A Light On Me Brother’. Dit nieuwe album kreeg onlangs een zeer lovende recensie in het Nederlandse Bluesmagazine.

Op het Engel Blues Festival spelen ook drie acts uit Nederland: zangeres AJ Plug (Alexandra Jolanda), eenmansband Big Bo (Bo Brocken) en The Strikes. Naast de grote zaal wordt ook het vroegere café gebruikt, dat nu tot Cultuurpodium omgedoopt is.

'Weer eens lekker knallen’

Het is de bedoeling dat bezoekers ongedwongen door het hele gebouw kunnen struinen. Ook daarom kwamen de wat soepeler coronaregels voor de Groene Engel precies op tijd. Weliswaar mogen er maar hooguit 442 bezoekers binnen (in plaats van 590), begint het festival al om half acht en moet om middernacht het licht aan en de muziek uit. Berends: ,,Maar we vinden het gewoon heerlijk om na anderhalf jaar stilte en kleine concerten met restricties, nu weer eens lekker te knallen.’’