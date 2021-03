Boekenbeurs Lions in gevaar; organisatie zoekt dringend nieuwe opslagruimte

De nood is hoog bij de serviceclub Lions De Maashorst in Oss. De organisatie van onder andere de jaarlijkse boekenbeurs heeft nu zo'n 25.000 boeken opgeslagen in het voormalige Tivoli aan de Kromstraat in Oss. Daar staan de boeken - grotendeels gesorteerd op thema - in dozen en op pallets. De boeken moeten echter met spoed weg uit het pand omdat dit gesloopt gaat worden om plaats te maken voor woningen. Eerder vonden de boeken van serviceclub Lions - waarvan Oss overigens drie afzonderlijke afdelingen kent - onderdak in Nistelrode, Heesch, Schaijk en het voormalige Desso-gebouw in Oss.

Sorteren van het aanbod

Volgens André Eykhoff, voorzitter Boekenbeurscommissie, is vervangende ruimte moeilijk te vinden en daarom luidt de serviceclub de noodklok. ,,Want als we onze boeken niet kunnen opslaan, kan de beurs niet meer doorgaan. We zoeken ruimte voor de opslag van in totaal zo'n 25 pallets met boeken, maar tevens ook voor het sorteren en uitzoeken van het aanbod. Het liefst hebben we een ruimte van zo'n 250 vierkante meter. En omdat we graag alle opbrengst ten goede willen laten komen aan het goede doel, ook graag gratis. Want de opbrengst van de beurs is niet zo hoog, dat we een commerciële huurprijs kunnen opbrengen.”

Quote De opbrengst van de beurs is niet zo hoog, dat we een commer­ciële huurprijs kunnen opbrengen André Eykhoff , voorzitter Boekenbeurscommissie Lions Oss

De dertig leden van de serviceclub Lions de Maashorst in Oss organiseren al ruim vijftien jaar een boekenbeurs. De beurs, die meestal in juni in het Titus Brandsmalyceum in Oss gehouden wordt, trekt jaarlijks vele bezoekers. Er zijn dan boeken te kust en te keur te koop, gesorteerd in zo'n twintig uiteenlopen categorieën. De opbrengst van de beurs, die afgelopen jaar vanwege corona niet doorging, komt ten goede aan diverse goede doelen in Oss en omgeving.

Moeilijk jaar achter de rug

Belangrijkste doel is Samen aan Tafel. Dat is een lentediner voor 150 tot zo'n 180 mensen die om diverse redenen een moeilijk jaar achter de rug hebben, chronisch ziek, eenzaam of gehandicapt zijn. De adressen van deze doelgroep krijgt de Lions via het Rode Kruis, Zonnebloem, oudereninstellingen in Oss en omgeving en de eigen leden. Alle gasten worden thuis opgehaald en ontvangen met een drankje en iets lekkers. Daarna volgt een drie-gangen menu met muzikale ondersteuning. Eykhoff: ,,Een zeer gewaardeerd festijn, dat we kunnen organiseren dankzij de opbrengst van de boekenbeurs.”

Wie een opslagruimte voor boeken beschikbaar heeft, kan zich melden via info@boekenbeursoss.nl.