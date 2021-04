Boellaard (D66) stapt nu echt uit raad Bernheze

Schept duidelijkheid

Volgens het reglement van de gemeenteraad had Boelaard zich drie keer zestien weken mogen laten vervangen. Halverwege de tweede periode is ze nu tot het inzicht gekomen dat stoppen beter is. Dat schept duidelijkheid: ,,Het is voor mij nu in elk geval nog te vroeg om terug te keren en het raadswerk te doen op de manier die ik zelf goed vind. Door nu ontslag te nemen, geef ik mezelf ook meer tijd om een beslissing voor de verdere toekomst te nemen.’’