Boerderij in Dieden maakt plaats voor wonen en recreatie

DIEDEN/OSS - Wat te doen met al die stallen en schuren van stoppende en reeds gestopte boeren? In Dieden werkt de gemeente Oss mee aan omzetting van de gebouwen naar wonen en recreatie. ,,Zo'n mooie plek, dicht bij de Maasdijk en bij een mooi wandelgebied is voor ons een uitgelezen kans.”

Echt geboerd wordt er al jaren niet meer op de Marinushof in het dorpje Dieden. Maar de agrarische bestemming zit nog steeds op de gebouwen op de hoek van de Langestraat en Voorstraat. In het verleden bestonden al eens plannen voor de bouw van twintig recreatiewoningen in het hart van het piepkleine dorp. Dat stuitte op veel onrust, vooral omdat gevreesd werd voor de komst van arbeidsmigranten in plaats van recreanten.

Ossenaar Jeroen van de Veerdonk koopt de boerderij nu samen met zijn vriendin en schoonouders. ,,We trekken zelf in de bestaande woning en maken van het achterhuis een kantoor voor ons eigen bedrijf. Mijn vriendin werkt nu nog voor een architectenbureau en ik ontwerp installaties voor een bouwbedrijf. Met ons eigen bedrijf willen we voor de particuliere markt interieur-, exterieur- en installatieontwerpen maken.”

Gastenverblijf

Voor de schoonouders verrijst een nieuwe woning aan de Voorstraat, op de plek van een oude kapschuur. In de stal tussen de twee woningen in mogen straks vier recreatieappartementen worden gevestigd. ,,In eerste instantie wordt het een gastenverblijf voor eigen gebruik. Dieden ligt voor vrienden die op bezoek komen net iets te ver van Oss af om 's avonds weer naar huis te fietsen. Of we op de eerste verdieping ook meteen de appartementen voor recreanten maken, moeten we nog zien.” Van de Veerdonk heeft zijn plannen behalve aan de gemeente ook voorgelegd aan omwonenden. Die reageerden veelal positief.

Volledig scherm De Marinushof in Dieden. © Peter van Erp