Boerenverstand op duurzame akkers Bernheze: spuiten mag weer maar niet met glyfosaat

Oss slaat grote slag met aankoop boerderij Oss-West

11:52 OSS - De gemeente Oss kan snel door met de uitbreidingsplannen aan de westzijde van de stad. Met melkveehouder Van den Hengel is overeenstemming bereikt over de aankoop van diens boerderij aan de Amsteleindstraat. Tegelijk met het bedrijf komt de gemeente in één klap in het bezit van 25 hectare grond.