Boete voor doodbijten van dwergkeeshondje in Heesch

Omstanders schoten de mevrouw en haar hondje te hulp. Ze lijnden een van de dieren aan. De beesten waren vreselijk agressief. De grijze hond stormde op een omstander af. De man wist zichzelf in veiligheid te brengen, door in een paal te klimmen. Later vertelde hij dat de hond hem in zijn hand had gebeten. Omdat er echter geen foto was gemaakt van zijn letsel of een andere getuige zijn verhaal bevestigde, kon het baasje hier niet op aan worden gesproken. Voor 'een bewezenverklaring' zijn namelijk altijd minimaal twéé bewijsstukken nodig.