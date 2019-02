Boete voor zwaaien met geslachtsdeel naar scholieren

Een van de getuigen, een jongen van 13, vertelde dat hij de man op 27 september 2018 zag lopen in zijn trainingspak. ,,Ik fietste daar met een vriendinnetje", vertelde de jongen in een getuigenverklaring. De man keek hem aan terwijl hij met zijn geslachtsdeel bezig was, waardoor de jongen bang was dat hij hen iets aan zou doen.

‘Oprisping'

De officier van justitie wilde de zaak gistermiddag 'nuanceren'. Het was niet het meest ernstige 'zedendelict'. Het OM zag het als een 'oprisping' van een jongeman die zijn 'eigen geilheid niet onder controle kon houden'. De verdachte was nooit eerder met de politie in aanraking gekomen. De enige reden dat de man officieel was aangeklaagd, was dat in dit geval minderjarige scholieren met hem geconfronteerd werden. Anders had het OM zo'n eerste overtreding waarschijnlijk geschikt. Er zou overigens sprake zijn geweest van één eerder incident, maar daar was de man niet voor aangeklaagd.