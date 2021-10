Bollen en struiken voor meer vlinders in Vlinderbuurt: ‘We streven naar een ‘honey highway’ in de wijk’

OSS - De Vlinderbuurt daadwerkelijk aantrekkelijk maken voor vlinders en andere bestuivende insecten. Met dat doel verdwenen vrijdagmiddag 1200 (!) bloembollen in de grond in de Osse wijk Ussen. ,,Hopen op de terugkeer van de kolibrivlinder.”

Het is nog maar een paar jaar geleden dat de gemeente Oss besloot om de zaag te zetten in het uitgebreide areaal aan struiken in perken en bermen. Grasmaaien was goedkoper dan snoeien. Dat was toen de belangrijkste reden tot rooien. Anno 2021 profileert Oss zich als bij-vriendelijke en groene gemeente. Maar de struiken zijn daarmee niet terug.

Straatnamen eer aan doen

En dus nemen inwoners Ellen van den Bosch en Mark Schrover nu zelf maar het voortouw om hun buurt weer wat aantrekkelijker te maken voor het oog, maar ook voor plant en dier. Het duo natuurliefhebbers woont aan de Atalantastraat, te midden van straten die ook allemaal naar vlinders zijn vernoemd. Het idee om die straatnamen meer eer aan te doen was snel geboren. Van den Bosch: ,,Ik heb in mijn eigen tuin al vlinderstruiken en ijzerhard geplant. Afgelopen jaar zag ik ineens een heel bijzonder insect op de struik. Het bleek een kolibrivlinder te zijn. Zo mooi. Ik hoop dat we die hier vaker in de wijk te zien krijgen.”

Voldoende voedsel

Onlangs legden Van den Bosch en Schrover bij een provinciale campagne voor meer biodiversiteit beslag op een prijs bestaande uit twaalfhonderd biologisch geteelde bloembollen. Die moeten vlinders en andere insecten in het vroege voorjaar voorzien van voldoende voedsel. De gemeente stelde een stuk grond in het buurtplantsoen ter beschikking. Wat Van den Bosch en Schrover betreft, blijft het hier niet bij. ,,We streven naar een ‘honey highway’ in de wijk, een route van nectarrijke planten.”