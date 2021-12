‘Bollenbakker’ Bakermans bakt ze bruin in Zeeland voor het KWF

LANDERD - Mocht hij in de toekomst geen nieuwe baan vinden, dan is er voor Marnix Bakermans, tot en met vrijdag nog burgemeester van Landerd, nog altijd de mogelijkheid om met een oliebollenkraam op de markt te gaan staan. Deze week ‘oefent’ hij in Zeeland met het bakken en verkopen van tienduizend oliebollen voor het KWF.

Hij staat er beslist niet als burgemeester, maar als vrijwilliger voor de stichting Piets Challenge, genoemd naar initiatiefnemer Piet van Dongen die in 2011 te horen kreeg dat hij aan lymfeklierkanker leed en er na zo'n zes jaar van herstelde. Van Dongen aarzelde niet en zette acties op voor het kankerfonds.

De stichting heeft de afgelopen tien jaar toch zeker 2,5 ton bijeen gebracht. ,,Niet alleen met oliebollen bakken, maar met allerlei acties. Zo hebben we acht keer deelgenomen aan Alpe’d'Huez en komen jaar ‘doen’ we de Mont Ventoux", zegt Bakermans.

Herstel van kankerpatiënten

,,Dit jaar is de opbrengst van de Zeelandse acties met name bestemd voor het herstel van kankerpatiënten. Steeds meer mensen genezen, maar ze blijven lijden aan chronische vermoeidheid en concentratieverlies. Problemen die inmiddels ook in de zorg en de medische wereld worden onderkend", zegt Haico van Deijne van de stichting.

Stamceldonoren

,,We hebben ook weleens geld ingezameld voor Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Piet heeft ook een stamceldonatie gehad", zegt Van Deijne.

Hij heeft weinig tijd om zijn verhaal te doen, want achter hem verzamelen zich een aantal mountainbikers die een tocht gaan rijden voor hetzelfde doel. Uiteraard allemaal gesponsord. Zoals ook de oliebollen-actie. Een van de mountainbikers is Mart van Sambeek, vriend van Piet van Dongen die alle acht keer is mee geweest naar Alpe d'Huez.

Aan zijden draadje vanwege Corona

Terwijl Marnix Bakermans in de oliebollenkraam bij Kindcentrum De Morgenzon zijn verhaal doet, komen regelmatig mensen oliebollen halen. ,,Ik doe vanaf 2017 mee. Alleen ging het vorig jaar niet door vanwege corona.” Op de vraag of de gemeente wel vergunning heeft verleend, lacht hij: ,,Het heeft dit jaar ook even aan een zijden draadje gehangen vanwege corona. Maar gelukkig kon alles gewoon doorgaan.”

Topdrukte verwacht

,, Dit is de derde dag dat we hier staan. Het loopt lekker en het loopt gestaag op. De komende dagen wordt topdrukte verwacht. We hebben ook al bestellingen binnen voor oudjaar. Dat kan nog steeds overigens.” Hij is ervan overtuigd dat ook dit jaar de tienduizend oliebollen aan de man of vrouw worden gebracht.