Bomen opgehaald: nu is kerst 2021 écht voorbij

Woensdag waren Stijn Luijk en zijn collega's actief in de Osse wijken Krinkelhoek en omgeving in de weer. Eerder deze week werden er ook al bomen in het Osse centrum en in de dorpen rondom Oss opgehaald. Voor dit jaar is het uiteindelijke gewicht - niet alles is binnen - nog niet bepaald, maar vorig jaar werd er in de gemeente Oss in totaal voor 60720 kilo aan afgedankte bomen opgehaald. En net als in voorgaande jaren worden de bomen door de firma van Iersel in Ravenstein gecomposteerd. Op naar kerst 2022.