Bonje in de bejaardenflat in Oss: BrabantWonen en wijkagent met handen in het haar

Oss keurt begroting goed: ozb met 7,25 procent omhoog

8 november OSS - De Osse gemeenteraad stemde donderdagavond na ongeveer zeven uur vergaderen inclusief avondeten in met de begroting. Alleen de oppositiepartijen LOF, D66, PvdA en SP stemden tegen. De onroerendzaakbelasting (ozb) gaat in 2019 daarmee definitief met 7,25 procent omhoog. Daardoor is de gemiddelde Osse huizenbezitter twee tientjes per jaar duurder uit.