Boodschappentassen in plaats van halters; fitnessinstructeurs Berghem nu even bezorgers

Een fysieke uitdaging is boodschappen doen zeker niet voor Joyce van Uden en Claudia van der Heiden. Al zullen ze de komende weken wel de nodige kilometers maken. Want alle tassen en kratjes met voedingswaren worden te voet bezorgd. ,,Hier in de Piekenhoef dragen we de tassen gewoon. Als het wat verder weg is, gebruiken we het winkelwagentje dat de Jumbo ons heeft geleend. Maar we zijn in ieder geval nuttig bezig en veel inwoners van Berghem zijn er vast en zeker mee geholpen.”