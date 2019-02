Boomstamkano bloot te zien in Romeinenweek

Op zaterdag 11 mei, in de Romeinenweek, wordt de kano onthuld aan de overkant bij Lith. Volgens archeoloog Nils Kerkhoven, die de Expeditie heeft opgezet is ,,een van de best bewaard gebleven Romeinse vaartuigen ooit in Nederland gevonden”.



Het ontkleden van het vaartuig wordt gedaan door vrijwilligers die zich hiervoor konden aanmelden. Het project wordt gesteund door ontzanderscombinatie Nederzand, stichting Batavialand en Archeohotspots, een organisatie voor publieksarcheologie.



De 10 meter lange kano is in 2016 door leden van Expeditie Over de Maas in de uiterwaarden ontdekt. In het voorjaar van 2018 is zij in blok gelicht: met een flinke laag klei eromheen. Die halen de vrijwilligers er in tien ‘ontkleedsessies’ vanaf.



Voorafgaande aan de onthulling om 14.00 is er een korte presentatie van de ontdekking, verkenning en de berging. Tijdens deze middag is het archeologisch depot van Expeditie over de Maas geopend voor publiek.