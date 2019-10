Borden van actiegroep ‘Schaijk bij Oss’ spoorloos verdwenen

Een kinderwens komt uit: Osse Jessie speelt eindelijk in Sprookjes­boom

9:45 OSS - Als kind wilde Jessie Vos (23) graag een rol in de Eftelingvoorstelling Sprookjesboom. Het was helaas niet mogelijk, maar hij kreeg wel een kaartje van sprookjesfiguur Wolf. Het personage dat hij gisteren speelde in de musical Sprookjesboom in De Lievekamp.