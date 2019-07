Borstelmachine veroorzaakt brand in Oss en dooft dit vervolgens zelf

Belasting in Landerd hoger dan in Uden

13:58 UDEN/LANDERD - Huishoudens en bedrijven in Landerd betalen gemiddeld meer belasting dan in Uden. Het is een van de vele zaken die beide gemeenten op elkaar moeten gaan afstemmen als ze in 2022 willen fuseren. Financieel is die nieuwe gemeente Maashorst gezond, aldus de provincie.