Bossche bevrijdingstocht stelt Geffen en Vinkel zwaar teleur

In Geffen ontving Gerrit van den Helm, die in het dorp de lokale aanvullingen had georganiseerd, direct na de doorkomst afkeurende mailtjes en whatsapp-berichten. ,,Mensen noemden het een afknapper’’, zegt hij. ,,De leidinggevende van het verzorgingshuis vroeg of de optocht echt al voorbij was en of ze hiervoor de bewoners naar buiten had laten brengen.’’

Er trok zondagmiddag een grote groep fietsers door Geffen, vertrokken in Vinkel om via Nuland en Rosmalen naar Den Bosch te gaan. Vóór de fietsers reed een historische jeep met onder anderen de Bossche burgemeester als inzittende. Erachter volgde nog een oud legervoertuig.

Gemeentelijke website

Deze opzet sluit niet aan bij de tekst van de aankondiging op de speciale gemeentelijke website over de viering van 75 vrijheid in Den Bosch: ‘De route van Vinkel naar de Sint-Jan is die dag Liberation Route. Samen met veel oude militaire voertuigen herdenken we dan dat ’s-Hertogenbosch 75 jaar bevrijd is.’

In Geffen en ook in Vinkel waren andere verwachtingen gewekt. Van den Helm: ,,Ik ben bij diverse besprekingen geweest. Ik moest de klokken laten luiden als de stoet eraan kwam en zorgen dat er mensen op de stoep zouden staan, zeker bij het verzorgingshuis. Daarbij heb ik steeds gedacht aan een echte optocht met veteranen en oude voertuigen.’’

Op school vier oude voertuigen

Van den Helm baalt van de miscommunicatie en van de stoet zelf. Hij merkt op dat hij voor het herdenkingsprogramma maandag, op de Geffense basisschool víer oude legervoertuigen heeft geregeld: ,,Dat is dan twee keer zoveel als in die Bossche stoet.’’

In Vinkel leeft eenzelfde verbazing. In dorpsblad De Echo, en ook in een artikel in het Brabants Dagblad, was een stoet van oude legervoertuigen aangekondigd. Voorzitter Ton der Leest van de dorpsraad: ,,Onze verenigingen hebben hun rol wel super ingevuld en er was een mooie dienst in de kerk. Maar van die stoet hadden de mensen iets anders verwacht.’’

Echte militaire colonne

Jan de Wit van de gemeente Den Bosch betreurt de miscommunicatie. ,,Het is altijd de bedoeling geweest dat 20 oktober in het teken zou staan van de fietstocht, met aanvulling van enkele militaire voertuigen. En zaterdag 26 oktober volgt in Den Bosch een echte militaire colonne met zo’n vijftig voertuigen. Ik hoop dat de liefhebbers uit de dorpen dan ook naar Den Bosch komen. Twee keer een militaire colonne bleek niet haalbaar. En we betreuren het dat dit verkeerd is overgekomen.”

De tocht die duizenden militairen in oktober 1944 aflegden om Den Bosch en de omliggende dorpen te bevrijden, werd zondag gereden door enkele honderden fietsers. Het was de start van de week rond 75 jaar bevrijding van Den Bosch.