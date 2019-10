Bosschenaar veroordeeld voor doorrijden na ongeval met fietsster in Oss

EINDHOVEN/OSS - Een 21-jarige Bosschenaar ramde op donderdagavond 11 april 2019 een fietsster bij de kruising van de Floraliastraat met de Asterstraat in Oss en scheurde vervolgens weg. De politierechter in Eindhoven veroordeelde de man gistermorgen voor ‘doorrijden na een aanrijding’ tot een rijontzegging van 24 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk en een werkstraf van 40 uur.

De verdachte reed naar eigen zeggen niet te hard door de Floraliastraat, toen hij de kruising in deze 30 km zone naderde. ,,Ik zag die fietsster niet aankomen”, vertelde de Bosschenaar. De man gaf toe dat hij niet was gestopt bij de haaientanden van het fietspad. ,,Ik hoorde een klap tegen mijn auto. Ik wist niet wat er aan de hand was en raakte in paniek.” Hij besloot daarom door te rijden.

Quote Ik hoorde een klap tegen mijn auto. Ik wist niet wat er aan de hand was en raakte in paniek 21-jarige verdachte

Hoge snelheid

Een getuige verklaarde dat de Bosschenaar juist met hoge snelheid door de wijk reed. Deze man stond voor zijn woning en zag hoe de donkerblauwe auto van de verdachte bijna de bocht uitvloog. De automobilist zou hard tegen de fietser zijn aangereden. Zij vertelde zelf dat ze op de motorkap belandde en meterslang werd meegesleept. De man zou geen moment vaart hebben geminderd.

Een getuige zette nog de achtervolging in met zijn eigen wagen, maar kon de Bosschenaar niet bijhouden. Het nummerbord van diens auto was echter te zien op camerabeelden, waardoor de verdachte alsnog kon worden gearresteerd. Officier van justitie Johan van Vreeswijk dacht dat de Bosschenaar het slachtoffer wel degelijk had zien liggen op de motorkap. Dat was ‘de echte reden’ voor zijn paniek.

Fors strafblad