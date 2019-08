Boten in Oijense jachthaven niet verwoest door brandstichting

Diamanten paar Rom­men-Verschuren uit Berghem: Na drie jaar op de vaart stapten Ad en Corrie in het huwelijks­boot­je

10:54 BERGHEM - Een huwelijk van zestig jaar, dat is in geen enkele familie klein bier. Maar het leven dat Ad en Corrie Rommen-Verschuren tot nu toe samen deelden, daar valt een boek over te schrijven.