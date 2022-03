Boterbazen moet zorgen voor verwondering in Osse binnenstad: ‘Eeuwig zonde als talent vertrekt’

OSS - Verwondering. Dat is het thema van de theatrale audiowandeling die in juli door zo’n 1200 man publiek gelopen kan worden. Woensdagavond werd ‘Boterbazen’ gepresenteerd in het Cultuurlokaal in de Groene Engel in Oss.

,,Tijdens de voorstelling loopt het publiek met een koptelefoon op langs verschillende gebouwen en betekenisvolle plekken in de Osse binnenstad, waarbij zich door toneelspel en dans een verhaal over de historie van Oss ontvouwt”, zo vertelt Marjolein Buijs, zakelijk leider van Stichting Oss Cultureel (SOC).

De stichting kwam in contact met theatermaker Stijn van Erp, geboren en getogen in Berghem, maar naar zijn theateropleiding vertrokken naar Rotterdam. ,,Eeuwig zonde als het talent vertrekt”, lacht Buijs. ,,Dus op deze manier probeerden we hem terug naar Oss te halen.”

Verzet tegen kleurloos bestaan

Voor het verhaal haalde Van Erp inspiratie uit verschillende interviews met Ossenaren die inmiddels rond de negentig zijn. ,,Hoewel ik hier ben opgegroeid, wist ik beschamend weinig van de historie van Oss”, vertelt hij. ,,Terwijl Oss toch echt een rijk verleden heeft: de margarinefabriek, Bergoss, Organon, de vleesindustrie. Maar het mooist waren toch wel de verhalen die ik hoorde van de geïnterviewden. Hun herinneringen liepen uiteen van het eerste supertje gehakt van Bouwman, tot de Duitse bezetting in 1940. Op die herinneringen is het verhaal voor Boterbazen gebaseerd.”

Quote We willen meer bewustzijn creëren over de stad zelf, maar ook over de historie én de toekomst van Oss Stijn van Erp

In een notendop: Oss krabbelt zo goed en zo kwaad als het kan op na de oorlog. Er is veel armoede en mensen werken hard, maar raken ook een beetje afgestompt door de kleurloosheid en alledaagsheid van het bestaan. Een groepje ‘blikverleggers’ steekt hier een stokje voor en zij starten firma De Verwondering. Een geheime organisatie die opereert in de luwte: het planten van een gekleurd bloemetje in een dood hoekje, een envelopje met geld dat door de brievenbus van een arm gezin wordt geschoven. Kleine handelingen waardoor men anders naar de dingen kijkt.

,,Dat is ook de bedoeling van de audiowandeling”, vervolgt Van Erp zijn verhaal. ,,We willen meer bewustzijn creëren over de stad zelf, maar ook over de historie én de toekomst van Oss. Op elke straathoek schuilen herinneringen en tijdens de wandeling worden door het publiek weer nieuwe herinneringen gemaakt.”

Belevenis

Van Erp wil dat de wandeling een belevenis wordt, zonder er een taaie geschiedenisles van te maken. ,,Het moet gaan over de geschiedenis van de stad, maar ook het heden én de toekomst. Om te voorkomen dat je op de momenten dat je van A naar B loopt uit het verhaal raakt, moet er continu iets te horen en te zien zijn. We hebben een cast van vrijetijdsspelers en professionals en daarnaast werken we met allerlei mensen die zich bijvoorbeeld met het audiogedeelte bezighouden. Dit streven moet dus zéker te doen zijn.”

Boterbazen Oss speelt op 7 t/m 9 en 14 t/m 17 juli. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Stichting Oss Cultureel.