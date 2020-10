Botsing bij Vorstengrafdonk in Oss: gewonde naar ziekenhuis gebracht

UPDATE Opluchting bij Groene Engel en Lievekamp: voorstel­lin­gen Guido Weijers en Charly Luske kunnen door

13:25 OSS - Bij theater De Lievekamp gaat de vlag uit. Nu de veiligheidsregio niet langer dwars ligt kan ook in Oss het theaterprogramma hervat worden. Goed nieuws ook voor de gasten die deze week naar de voorstellingen van Guido Weijers en Charly Luske gaan. ,,We kunnen nu alles gewoon uitvoeren zoals we gepland hadden”, verklaart een opgeluchte theaterdirecteur Coen Bais.