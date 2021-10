Botsing tussen auto en bestelbus in Schaijk, een bestuurder mogelijk onder invloed van drugs

Gemeenten aan roer bij ontwikke­ling Duurzame Polder

15 oktober OSS/DEN BOSCH - Provincie en Rijk laten de ontwikkeling van de Duurzame Polder tussen Oss en Den Bosch helemaal over aan de twee betrokken gemeenten. Dat hebben de vier instanties met elkaar afgesproken in een bestuursakkoord. Inzet is om de restopgave voor het opwekken van groene stroom volledig in deze polder te realiseren met behulp van windenergie (Oss) in combinatie met zonne-energie (Den Bosch).