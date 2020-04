Botsing tussen fietser en auto in Herpen loopt met sisser af

Column Na corona: opdrogen in de zon, tussen het wrakhout.

10:00 COLUMN - Het is als een vloedgolf die over ons heen dondert. Als we af en toe boven komen, en proestend naar adem happend, zien we in de verte een vuurtoren flikkeren. Eerst navigeerde die ons naar 6 april, maar nu is de stip aan de horizon verplaatst, het duurt nog weken voordat we de veilige kust bereiken. Als de vuurtoren nu wél de haven aanwijst.