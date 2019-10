Botsing tussen scooter en auto in Oss

2,5 jaar gevangenis­straf voor jonge Ossenaar die plaatsge­noot in rug stak: ‘Het is niet eerlijk’

13:58 OSS - De 21-jarige Murat C. uit Oss verdwijnt voor 2,5 jaar achter de tralies. De rechtbank veroordeelde hem donderdag tot deze straf, omdat bewezen is dat C. een 50-jarige plaatsgenoot op oudjaarsdag 2018 meermalen in de rug stak met een mes. Zijn ouders reageerden ontzet. ,,Het is niet eerlijk. Echt niet”, riep de vader na de uitspraak richting rechter.