‘Bourgondische’ oud-wethouder Wagemakers begint lunch- en borrelbar

,,We houden natuurlijk allebei van de horeca, dat is geen geheim’’, zegt Zegers, evenementencoördinator bij Museum Jan Cunen, lachend en met gevoel voor understatement. Zo'n naam heeft Wagemakers , die zijn partner naar voren heeft geschoven als zegsvrouw, in de stad zeker vanwege zijn bourgondische privé-leven. De partijtop van de VVD gaf hem een dik jaar geleden zelfs de bons voor onder meer zijn drankgebruik, waarna hij zijn eigen partij startte. ,,We houden ook erg van het Osse centrum. We wilden bovendien graag samen iets doen, daar fantaseerden we al langer over. Toen deze kans op ons pad kwam, was de keuze snel gemaakt.’’