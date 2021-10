Bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk nu ook in Breda

Vanuit de vestiging in Schaijk is Van der Heijden al langere tijd actief in midden- en west-Brabant en de Randstad. In onder andere Etten-Leur, Made, Kaatsheuvel, Tilburg en Waalwijk realiseerde het bouwbedrijf de afgelopen jaren diverse industriële en woningbouwprojecten. Algemeen directeur Emiel Bongers ziet in de regio echter nog veel meer mogelijkheden. ,,In de omgeving van Breda is ruimte voor een extra speler op de markt. Er ligt veel potentieel voor ons.”

Langs de Vecht in de omgeving van Utrecht bouwt Van der Heijden 67 appartementen.

Van der Heijden heeft nu een omzet van om en nabij de honderd miljoen euro. Het bedrijf is eigendom van Arno en Herbert van der Heijden. Het familiebedrijf, dat inmiddels 129 jaar bestaat, vindt een nieuwe vestiging in Breda een belangrijke en gewenste toevoeging om verdere groei te realiseren. Het heeft overwogen om de uitbreiding vanuit Schaijk te realiseren, maar kiest nu voor een tweede vestiging. Bongers: ,,Behoud van het familiegevoel en de persoonlijke sfeer kan beter op twee zelfstandige locaties. Met een extra vestiging zitten we ook dichter bij onze klanten en houden we voeling met de omgeving.”

Van der Heijden is op dit moment doende met de bouw van 66 woningen en 21 appartementen in Made, met 129 woningen en 39 appartementen voor Area woningbouwvereniging, het nieuwe distributiecentrum can Vida XL in Venlo en het Mellepark in Uden. Van der Heijden bouwt en ontwikkelt in de verschillende marktsegmenten woningbouw, logistiek, scholen, bedrijfspanden en zorgaccommodaties. Het Schaijkse bedrijf heeft in totaal 75 medewerkers. Volgens een woordvoerster is het de bedoeling dat de nieuwe vestiging in Breda start met twaalf medewerkers. Bedoeling is dat dit aantal snel gaat groeien.