Bouwen met machines die geen uitstoot hebben is mooi, maar ook ambitieus: 'Wat doe je zonder accu's om op te laden?’

Oss vangt in allerijl 80 asielzoe­kers op uit overvol Ter Apel

OSS - Oss vangt tachtig asielzoekers op uit het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel. De eerste mensen zijn vandaag in Oss aangekomen, bevestigt een woordvoerster van de gemeente. Zij verblijven in het oude Belastingkantoor, waar momenteel ook Oekraïners worden opgevangen die gevlucht zijn voor de oorlog.

19 april