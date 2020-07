Bouwer leeft mee met bewoners verzakte huizen in Heesch: ‘Hier zit niemand op te wachten’

HEESCH - De verzakking van zeven woningen aan de Biezenloop in Heesch gaat ook Jan van Peer niet in de koude kleren zitten. De eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf was zo'n vijftien jaar geleden verantwoordelijk voor de bouw van de huizenrij. Over de oorzaak van de verzakking wil hij niet speculeren totdat de gemeente Bernheze haar onderzoek heeft afgerond.

Van Peer vernam zaterdagavond via de media dat zeven jonge woningen aan de Biezenloop in Heesch werden ontruimd. Een van de bewoners hoorde kabaal, daarna waren in het dak twee grote barsten zichtbaar. Alle bewoners zijn inmiddels bij familie en vrienden ondergebracht.

,,Heel vervelend voor die mensen, hier zit natuurlijk niemand op te wachten", zegt Van Peer. ,,We hebben meteen teruggezocht wie er bij de bouw betrokken was en of er destijds vreemde dingen zijn opgemerkt. Dat is niet het geval.”

Meer huizen van hetzelfde type

Het bedrijf bouwde destijds wel zeventig woningen in de wijk Hoef 2. In totaal zijn daar zeventien huizen neergezet van het type zoals de verzakte woningen aan de Biezenloop. Overigens niet allemaal door het Osse familiebedrijf. Volgens Van Peer hoeven de bewoners van de overige huizen zich geen zorgen te maken. ,,Want tachtig procent van alle nieuwbouw in het land wordt met deze dakconstructie opgeleverd.”

Over de mogelijke oorzaak van de verzakkingen wil Van Peer weinig kwijt, al houdt hij er geen rekening mee dat de lage grondwaterstand of de peelrandbreuk wat met het incident te maken hebben. ,,Laten we eerste het onderzoek van de gemeente afwachten. Hopelijk geeft dat rust in de tent.”