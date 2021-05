Bouwer staakt plan uit onvrede over gemeente: ‘Arbeidsmigranten leveren ook geld op’

,,We zijn ermee gestopt’’, zegt Willie Leeijen die samen met enkele familieleden ontwikkelaar is. Ze zouden het bedrijfspand met bovenwoning slopen en vervangen door een nieuwbouw met relatief goedkope huizen. In plaats daarvan dreigt nu voortzetting van de bewoning door arbeidsmigranten: ,,Zo levert het ook elke maand geld op.’’