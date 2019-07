Bouwvakkers borrel Geffen: 'De ontlading van een jaar hard werken’

,,Het is echt traditie om het jaar af te sluiten met de borrel", vertelt Eddy van Lokven (54) eigen ondernemer in de bouw uit Geffen. Samen met zijn vakbroeders staat hij aan een grote witte statafel midden op het kerkplein voor Café Govers. Het plein aangekleed met statafels, witte tenten en een groot podium waar showband Perfect optreedt, is vrijdag het domein van de bouwvakkers.

Een bond gezelschap bestaande uit zzp'ers, stukadoors, meubelmakers en onder andere metselaars van in totaal tien bedrijven. ,,Het is het begin van de vakantie en dat luiden we met zijn alle proostend in", aldus Van Lokven terwijl de bierglazen tegen elkaar worden geklonken. Een paar tafels verder beginnen Marco Witlox (50) en zijn team ook aan een biertje. ,,De borrel is vaste prik voor ons bedrijf, de ontlading van een jaar hard werken. De markt rukt aan, er komen steeds meer opdrachten binnen en goede mensen vinden is lastig. Een avondje gezelligheid met elkaar is dan altijd welkom.

Buiten

Voor nieuwbakken eigenaar van Café Govers Peter van Kessel (34), die voorgaande jaren zelf altijd als gast aanwezig was bij de bouwvakkers borrel, is het druk achter de bar. ,,De bier gaat er goed doorheen", lacht hij. Zelf werkt hij als zzp'er in de bouw en is hij sinds maart ook de eigenaar van het café die de borrel organiseert. ,,Het is door de jaren heen traditie geworden om het jaar zo af te sluiten. Wij doen ook niet aan reclame, bouwvakkers uit Geffen weten het te vinden."