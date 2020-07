Bouwvakkers pellen oude gevel tevoorschijn in centrum Oss

Na Lith-Ravenstein gaat de Maasdijk bij Overlangel en Grave op de schop

12:47 RAVENSTEIN/GRAVE/CUIJK - De schop is tussen Lith en Ravenstein nog niet de grond in of het volgende grootschalige project voor dijkverbetering langs de Maas wordt al in gang gezet. Gemeenten, waterschap en provincie hebben deze week de eerste stap gezet voor het aanpakken van het traject Ravenstein-Cuijk.