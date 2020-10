Bowlingbanen Naaldhof wijken voor vergaderruimtes en extra hotelkamers

Ruimtegebrek is de aanleiding tot het besluit, legt algemeen manager Marc Sanders uit. ,,We mogen in oppervlakte niet verder uitbreiden, dus we moeten wel de hoogte in. Dat gebeurt op de plek van het bowlingcentrum. Bowlen past steeds minder bij onze hoofdactiviteiten. Het is niet zo dat mensen die hier logeren veel gebruikmaken van de bowlingbaan en andersom zijn er ook weinig bowlers die hier overnachten. Intussen liggen die banen wel midden in ons complex. En zachtjes bowlen bestaat niet.”