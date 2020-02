Boy leeft in plaats van voorspelde 9 maanden al 11 jaar met tumor in hersenstam: ‘Artsen weten ook niet hoe het kan’

Slachtof­fer steekpar­tij: ‘Ik heb het met m'n T-shirt geprobeerd te stelpen’

11:50 DEN BOSCH/OSS - ,,Het is ‘m. Honderd procent zeker.” De 22-jarige Schijndelaar die in november bijna het lieven liet bij een steekpartij in Heeswijk-Dinther twijfelt niet. De Osse man die een paar meter voor hem in de rechtbank zit is verantwoordelijk voor het leed dat hem tot op de dag van vandaag achtervolgt.