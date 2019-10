Boze boeren gingen nog op de fiets naar een betoging in 1937

De lekkerste restau­rants van Nederland volgens Lekker500: twee Brabantse toppers bij de beste vijf

21:55 Twaalf Brabantse restaurants zijn dit jaar opgenomen in de Top-100 van restaurantgids Lekker500. Maar liefst twee daarvan staan zelfs in de top vijf. Koploper van Brabant is Tribeca in Heeze. Het restaurant van Jan en Claudia Sobecki staat op plek 3.