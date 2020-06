Actie voor aandacht meer aed’s in Bernheze werpt zijn vruchten af: gemeente krijgt meer kastjes

BERNHEZE - Er worden stappen in de goede richting gezet om het tekort aan aed’s in Bernheze weg te werken. Vier maanden geleden kampte de gemeente, en dan vooral de plaatsen Heeswijk Dinther en Heesch, nog met te weinig kastjes. Inmiddels zijn er niet alleen nieuwe aed’s geplaatst, maar staan er ook veel op de planning.

Tien aed’s. Dat is het tekort waar Bernheze in februari nog mee te maken had. SP zag de ernst er ook van in en startte een actie voor meer aed’s. Een actie die nu zijn vruchten begint af te werpen.

Nieuwe kastjes

Een paar weken geleden kreeg Heeswijk Dinther er in de Mariëngaard een aed bij. ,,Die stond al in de planning maar was nog niet opgehangen”, vertelt aed-coördinator Harold van Griensven. ,,Op zeer korte termijn komt er ook een aan de Burgemeester van Hulstlaan. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Buurtvereniging De Zeven Granen. Een bewoner vraagt daarvoor goedkeuring bij een verhuurder.”

Op deze manier loopt de teller vlot af. En hier blijft het volgens Van Griensven niet bij. Er zijn nog veel meer plannen. ,,Er is een aanvraag voor de Boonakker in Heesch, er moet een aed komen bij Rodenburg in Heeswijk Dinther en ik ben gaan kijken bij de Hoef, richting het Bomenpark.”

Nieuwbouwplannen

Naast bestaande wijken hoopt Van Griensven ook dat nieuwbouwwijken aed’s krijgen. Zoals Heesch-West bijvoorbeeld. ,,We zijn aan het kijken of het ophangen van kastjes standaard in een nieuwbouwplan opgenomen kan worden.”