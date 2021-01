Bij het Osse ‘kleedingmagazijn’ waren ze in 1929 ‘gaarne bereid’ om oude meubels op te halen

Tweede Kamer besluit vóór 12 februari over herinde­ling Uden en Landerd

14 januari DEN HAAG/UDEN/LANDERD - De Tweede Kamer besluit vóór 12 februari in een plenaire vergadering over de samenvoeging van Uden en Landerd. De datum is nog niet bekend, wel dat er dan ook over vier andere herindelingen wordt gesproken, onder andere die in het Land van Cuijk.