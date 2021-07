Megen baalt van groene waas over keien: ,Hé Oss, zorg eens beter voor je parel’

Meisje raakt gewond bij botsing met scooter in Oss, naar ziekenhuis gebracht

28 juni OSS - Eén meisje is maandagavond rond 20.35 uur gewond geraakt bij een botsing met de scooter van een ander meisje op de Hooghuisstraat in Oss. Ze zat zelf ook op een scooter. Hoe het precies kon gebeuren is niet bekend. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht.