ONS welzijn: koerswijziging is nodig om te kunnen blijven bestaan

Die conclusie valt te trekken uit een brief van bestuurder Wilbert de Haan Westerveld aan alle driehonderd medewerkers. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk in zijn ogen. Al sinds de fusie tussen Rigom, MEE, Aanzet en Vivaan in 2016 lijdt ONS welzijn verlies. ,,Op dezelfde manier doorgaan, zou betekenen dat we eind volgend jaar door onze reserves heen zijn en niet meer aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen”, schrijft De Haan Westerveld in de brief. En: ,,Het voortbestaan van ONS Welzijn is in direct gevaar.” Door zich als organisatie aan te passen aan de omstandigheden en efficiënter te werken, kan je later gedwongen ontslagen voorkomen, denkt hij. ,,Het wordt pas echt zorgelijk als je nu niets doet.”