Coalitie blaast vernieuwing dorpshuis De Pas af: ‘eerst huishouding op orde’

Ramen van auto gesprongen bij botsing met snorscoo­ter in Hees­wijk-Din­ther

23 oktober HEESWIJK-DINTHER - In de Sint-Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther is vrijdagmiddag rond 14.40 uur een snorscooter aangereden. Een automobiliste wilde de parkeerplaats oprijden bij de Sint-Servatiuskerk, waarbij ze in botsing kwam met de bestuurder van de snorscooter.