Concert Willeke Alberti voor nieuwe rolstoelbus nadat vorige in Oss in vlammen opging, gaat naar andere datum

Vrijwilligers

De rolstoelbus van de stichting Vrienden van Norbertus ging voor kerst in vlammen op in Oss. De auto naast de geparkeerde bus werd in brand gestoken, waarna het vuur oversloeg naar de rolstoelbus. Bewoners van Norbertushof woonden in theater De Lievekamp het afscheidsconcert van Willeke Alberti bij. Terwijl ze binnen genoten van het concert, brandde buiten de bus uit.



De bus wordt bestuurd door vrijwilligers. Al snel werd duidelijk dat de stichting zelf onvoldoende middelen heeft voor een nieuwe bus. Al snel kwamen verschillende initiatieven op gang om geld in te zamelen.



De gemeente Gennep maakt 10.000 euro over voor een nieuwe bus en leent renteloos 25.000 euro. De plaatselijke afdeling van de SP beloofde 500 euro. Ook de opbrengst van een wandeltocht was bedoeld voor een nieuwe bus, net als het optreden van Willeke Alberti dus. Voor Alberti is het een regulier optreden, maar omdat de artiest geboekt is via de Willeke Alberti Foundation, blijven de kosten voor Norbertushof laag.