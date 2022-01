Dialect is een blijvertje volgens jubilerende troubadour Noud Bongers: ‘Zeker in tijden van globalisering en corona biedt het iets veiligs en vertrouwds’

Snikkende chauffeur vecht tegen celstraf voor dodelijk ongeval Geffen: ‘Maar ik doe alles om het leed te compense­ren’

DEN BOSCH/GEFFEN - Het moet een enorme klap zijn geweest, het ongeluk waarbij de 28-jarige Kamil Zurawski in Geffen om het leven kwam. De auto waarin hij zat vloog over de kop, nam een lantaarnpaal mee en kwam 84 meter verderop tot stilstand. De dronken bestuurder van de auto bekent schuld, maar wil per se niet naar de gevangenis.

11 januari