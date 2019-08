Gezin van de weg op A50 bij Herpen, niemand gewond

‘Damhert een probleem, Snollebol­le­kes en hun 5000 grootste fans niet?’

10:00 OSS - Natuurlijk, de Vorstengrafdonk is niet meer leuk, dus dan doen we gewoon een festival in het bos. Tussen de konijntjes en de reeën. Kan gewoon, geen probleem. Je mag er nauwelijks je hond los laten, maar een paar duizend feestvierders zijn geen probleem?