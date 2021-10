‘Goed met elkaar heen doen, is belangrijk’, zegt het diamanten echtpaar Van der Bolt – De Kleijn:

,,Van een bruiloft komt een bruiloft, zeggen ze weleens. Dat was bij ons echt zo”, lacht Harrie van der Bolt (85). Inmiddels is Harrie al heel wat jaren met Pieta van der Bolt - De Kleijn (80) samen. Op 14 oktober vieren ze hun diamanten jubileum in Oss.

,,Ik ging met een kameraad mee naar de bruiloft van zijn broer in Herpen. Daar zag ik een meisje, een jonge bloem nog, die ik meteen leuk vond. Ze hielp daar met serveren en we hebben gedanst”, vertelt Harrie. ,,Het was liefde op het eerste gezicht, maar in het begin was het wel wennen. We hebben 3,5 jaar verkering gehad voor we gingen trouwen.”

Harrie komt oorspronkelijk uit Herpen en Pieta is geboren in Schaijk. Het echtpaar trouwde op 5 oktober 1961 bij het gemeentehuis in Ravenstein en op 14 oktober trouwden ze in de kerk in Herpen. De eerste jaren woonden ze in Schaijk en daarna verhuisden ze naar Oss.

PTT en ABN

Harrie werkte veertig jaar bij de PTT Post en ging met zijn 61e met pensioen. Pieta zorgde thuis voor hun twee kinderen en ging later bij de ABN werken in de huishoudelijke dienst. Ook haalde ze haar coupeuse diploma. ,,Ze maakte veel kleding voor de kinderen en kleinkinderen. Nu nog, komen ze bij oma voor het verstelwerk”, zegt Harrie. Inmiddels hebben Harrie en Pieta vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Het echtpaar fietst bij mooi weer nog graag een rondje en Harrie was vroeger 25 jaar lang voetbalscheidsrechter. Ook tuinierde hij graag. Zwemmen, wandelen en fietsen deden ze ook graag. ,,Je moet je best blijven doen voor elkaar en het is geven en nemen, het huwelijk”, vertelt Harrie. ,,Gezond leven en goed met elkaar heen doen. Dat is het belangrijkst.” Het 60-jarige jubileum viert het echtpaar met een feestje met familie.