Heerlijk Heesch viert smakelijk lustrum op De Misse

Je zag het aan het publiek dat de mensen er weer aan toe waren. ,,De timing was goed”, sprak Wilco Schrijvers namens de organisatie. De weersomstandigheden van donderdag en vrijdag zijn niet ongemerkt aan de voorbereidingen voorbijgegaan. ,,De schade is al lang weer vergeten, nu het plein vol loopt voor de vijfde editie van Heerlijk Heesch”, vertelt Wilco Schrijvers met een brede glimlach.

Niet alleen de organisatie is blij dat het weer mag. Tom de Laat uit Nieuwkuijk met zijn koffietentje schenkt met veel enthousiasme het ene bakje koffie na het andere. Hij vertelt trots in zijn koffiebranderij CO2 neutraal wordt gewerkt. ,,Het is voor mij het eerste grote evenement na de coronacrisis”, aldus De Laat.

Voor het goede doel

Frontman Benjamin Kuijpers van de band Threesome Jazz noemt zijn optreden een inhaalslag. ,,We spelen voor het eerst weer in de openlucht en zien onze muziek als de soundtrack van dit evenement” vertelt Benjamin Kuijpers die naast de zang ook de saxofoon voor zijn rekening neemt.

Lisa, Suus en Jade komen in outfit van hockeyclub MHCH de Misse oplopen. Ze komen een drankje doen bij hun teamgenote die in een van de tentjes aan de rand van het plein werkt. Anton Looman is samen met zijn vrouw en bevriend stel naar het plein gekomen. ,,Het is voor mij de eerste keer en ik ben zeer tevreden”, vertelt hij terwijl hij zit te wachten op het laatste deel zijn diner. ,,We zijn lekker even weg na een periode van veel aan huis gekluisterd te zijn geweest” merkt hij met een tevreden gezicht op.