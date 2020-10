Heesch maakt zich op voor finale: Hoe groot en duur mag De Pas zijn?

Hoe belangrijk is groen in je wijk? Oss decor Nationale Groenweek, met talkshows door Margot Ribberink

11 oktober OSS - Oss wil zich supergraag profileren als groene gemeente. Dat komt mooi uit, want het heeft de eer de komende week het decor te zijn van de jaarlijkse Nationale Groendag van de Stichting Steenbreek - de organisatie die groen in plaats van steen promoot. Dit keer beter gezegd Nationale Groenwéék, want door de coronacrisis duurt het event langer, de hele week dus. En is zij uitsluitend online, met talkshows.