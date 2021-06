Het wonder van Frank: na acht jaar in een rolstoel kan Ossenaar weer lopen, met dank aan corona

Jeugdvrien­den werken in Geffen aan Eysing, hun ultieme jongens­droom

11:55 GEFFEN/DEN BOSCH - Retro maar toch supermodern. De eerste elektrische retro e-mopeds van het merk Eysing rijden rond. In Geffen voert de fabrikant de productie van de stoere en stijlvolle tweewielers flink op. Om ze daarna te verkopen in onder andere de eigen concept-store aan de Lange Putstraat in Den Bosch.