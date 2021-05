Hoe paardentherapie een plek veroverde in het hart van Stichting Hulphond: ‘Ze kijken dwars door je heen’

Weerzien van TOP Oss met Roda JC moet voor passend slotak­koord van trainer Wels zorgen

10:00 In de tweede wedstrijd van het seizoen kreeg TOP Oss tussen de 30ste tot de 41ste minuut in het Parkstad Limburg Stadion maar liefst drie doelpunten om de oren. En toch staat de verloren uitwedstrijd tegen Roda JC niet zwart omrand in het verhaal van dit voetbaljaar. Het was namelijk ook de eerste wedstrijd dat TOP Oss afstapte van het spelen met vijf verdedigers.