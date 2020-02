In Bernheze hangt de aed soms te ver weg

Chalet op camping in Hees­wijk-Din­ther gesloten na drugs­vondst

10:16 HEESWIJK-DINTHER - Een chalet op camping De Wildhorst in Heeswijk-Dinther is dinsdag voor een duur van drie maanden gesloten nadat daar bij een eerdere inval in december 2019 meerdere drugs zijn aangetroffen. Dat meldt de politie.